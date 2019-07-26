РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июл. Сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в бытовке, находящейся в микрорайоне Щитниково подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В пятницу (26 июля – ред.) в 02:15 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, квартал Щитниково, улица 2-я Слободка, дом №8. В 02:29 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 11 человек.