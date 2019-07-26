РИАМО - 26 июл. Выставка автомобилей из конструктора открылась в парке Горького в Москве, гости смогут увидеть исторические образцы машинок из наборов конструктора, созданных с 1932 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главный экспонат — полноразмерная копия самой быстрой серийной машины в мире — Bugatti Chiron. У нее даже двигатель собран из деталей конструктора. Автомобиль развивает скорость до 20 километров в час», — говорится в сообщении.

Экспозиция будет представлена до 4 августа на площадке за Пионерским прудом. В будни выставка работает с 12:00 до 21:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00.