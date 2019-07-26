РИАМО - 26 июл. В Подмосковье намерены использовать передовые технологии утилизации отходов, в том числе чтобы локализовать процесс, а не перевозить мусор в другие муниципалитеты, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«Мы встретились с разработчиками технологии плазменной утилизации коммунальных отходов, считаю, что она вполне может быть применима у нас», — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин по итогам встречи с представителями «Экоспаса».

Он также отметил, что губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу искать и внедрять передовые технологии утилизации коммунальных отходов, которые помогут локализовать процесс утилизации отходов, чтобы не перевозить мусор в другие муниципалитеты, а работать с ним там, где он появился.

«Такую возможность применения предлагаемой установки плазменной утилизации отходов мы обсудили с руководством «Экоспаса», с которым мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по освоению промышленного производства и внедрению таких установок у нас в Подмосковье. Такие установки могут спокойно работать в таких маленьких городках, как Химик Можайского округа или Монино, или ЗАТО Восход с небольшой численностью населения, так как они компактные», — отметил министр.

Предполагается, что установки будут перерабатывать сортированные отходы, поэтому региональное МинЖКХ проявило повышенную заинтересованность и договорилось о сотрудничестве с «Экоспасом».

Хромушин отметил, что министерство ЖКХ окажет разработчикам всемерное содействие в получении госэкспертизы для использования специальной опытно-промышленной установки под плазменную утилизацию.

«Думаю, что первая такая установка может появится уже в начале следующего года, а для местных жителей (там - ред.), где будет применяться плазменная утилизация отходов, тариф на обращение с отходами будет снижен», — подытожил Хромушин.

«Экоспас» - группа компаний, состоящая из головного предприятия АО «Центр аварийно-спасательных экологических операций», создана по решению правительственной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мобильный комплекс переработки МКП «Экоспас» предназначен для переработки отходов 1-4 классов опасности, в том числе твердых коммунальных отходов.