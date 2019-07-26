РИАМО - 26 июл. Полностью построить и открыть дорожное движение по Кожуховскому мосту в Москве планируется в конце нынешнего года, на данный момент строительство моста завершено на 70%, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Сегодня суммарная готовность около 70%. Причем осталось 36 метров — закинуть последние две закладки, чтобы замкнуть мост. Потом начнутся работы, связанные с укладкой оснований первичного и вторичного слоя, сброс водостока и освещения», — сказал Аксенов.

Он отметил, что Кожуховский мост строится по технологии Крымского, что позволило сократить сроки строительства, которое стартовало в начале 2019 года. А уже к концу года магистраль и мост будут запущены.

680-метровый Кожуховский мост станет частью новой 6-полосной магистрали, которая обеспечит доступ к тематическому парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме и полуострову ЗИЛ.

В раздаточном материале уточняется, что строительство моста через Кожуховский затон позволит обеспечить транспортную доступность территории Нагатинской поймы, в частности, всесезонного парка развлечений «Остров мечты», концертного зала, гостиничного комплекса, детского яхтенной школы и Южного речного вокзала.

Кроме того, это поспособствует развитию и реорганизует территорию Нагатинской поймы, позволит устранить заброшенные и неблагоприятные зоны. Также будет создана новая точка притяжения в Нагатинской пойме, благодаря чему разгрузится центр и будет обеспечена высокая степень доступности за счет сбалансированного развития территории.