Полиция опубликовала видеозапись задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском.

«С целью задержания злоумышленника был введен план «Перехват». Сотрудники ДПС МУ МВД России «Ногинское» обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, <…> и задержали его. Им оказался ранее судимый житель города Раменское 1981 года рождения», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Видео убийства женщины на детской площадке в Раменском>>