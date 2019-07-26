РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Четырнадцатилетнюю Лилиану Юрка из подмосковного Красногорска, которая пропала 20 июля по дороге к бабушке в Наро-Фоминск, нашли живой, сообщила в своем Instagram-аккаунте детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Девочка вышла из дома 20 июля и направилась от станции метро «Мякинино» в сторону Киевского вокзала Москвы. Она ехала к бабушке, проживающей в городе Селятино Наро-Фоминского горокруга. До места назначения девочка не доехала. К ее поискам подключили полицию и волонтеров.

«Дорогие друзья! Лилиана Юрка найдена в Наро-Фоминске. Жива! Спасибо всем, кто подключился к поискам и делал репосты», – написала Мишонова.

Она отметила, что в в данный момент в ситуации разбираются следователи.

«Главное, что нашлась и с ней все хорошо... Ну и перепугала ты нас, девочка! Сил и здоровья родителям», – заключила Мишонова.

По факту безвестного исчезновения малолетней девочки следственным отделом по горокругу Красногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.