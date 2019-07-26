РИАМО – 26 июл. Полицейские проверяют информацию о том, что укравшая 41 миллион рублей московская кассирша покинула территорию России, сообщает РИА Новости.

«Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе», — сказал изданию информированный источник.

Женщину объявили в федеральный розыск.

В начале июля кассир обменного пункта похитила у гендиректора одной из столичных фирм 41 миллион рублей. Бизнесмен в сопровождении инкассаторов хотел обменять рубли на доллары.

Кассир пересчитала деньги и оставила их в кассе, заявив, что нужной суммы денег в долларах США на данный момент у нее нет и их должны привезти по ее заказу. Она попросила клиента и инкассаторов выйти из помещения обменного пункта и подождать снаружи.

В итоге мужчина прождал два часа, а когда попытался зайти в обменный пункт, то выяснилось, что дверь закрыта изнутри, на звонки и стук в дверь никто не отвечал. Он обошел здание и увидел открытое окно, в помещении обменного пункта никого не оказалось.