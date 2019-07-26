РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Всероссийская акция «Ночь кино» состоится в парке культуры и отдыха «Малаховка» в Люберцах 28 июля, сообщается на сайте администрации округа.

«Начало программы в 19 часов. В этот день в парке прозвучат любимые песни из популярных отечественных кинофильмов. Их исполнит певица, композитор, режиссер Елена Сизова в музыкальной программе «Волшебный мир кино», – говорится в сообщении.

Администрация приглашает всех желающих посетить праздничную программу и насладиться музыкой прошлых лет.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.