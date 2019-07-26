РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Пожар произошел в квартире в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, в настоящий момент ликвидировано открытое горение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В пятницу в 07:30 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире в доме № 12 по улице Молодежной в поселке Отрадное подмосковного Красногорска. В 8:28 пожар был локализован. В 8:35 ликвидировано открытое горение», – говорится в сообщении.

К тушении задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.