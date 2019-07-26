РИАМО - 26 июл. Полиция опубликовала видеозапись задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Преступление произошло 25 июля на улице Лесной. Мужчина подошел к женщине на детской площадке, после чего жестоко расправился с ней, нанеся ножом около 20 ударов. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«С целью задержания злоумышленника был введен план «Перехват». Сотрудники ДПС МУ МВД России «Ногинское» обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, <…> и задержали его. Им оказался ранее судимый житель города Раменское 1981 года рождения», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, при личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят охотничий нож со следами вещества бурого цвета. В квартире злоумышленника также обнаружены следы вещества бурого цвета, похожего на кровь, и два метательных ножа.

Подозреваемый доставлен в следственные органы, заключила Петрова.

На видеозаписи, опубликованной МВД, видно, как сотрудники спецназа полиции в масках заковывают лежащего на земле мужчину в наручники. Рядом находятся инспекторы ДПС. После подозреваемого в наручниках отнесли в микроавтобус для доставки в следственные органы.

Мужчину задержали возле лесополосы в Ногинске.

Видео задержания подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке в Раменском>>