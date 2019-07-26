РИАМО – 26 июл. Балерина Анастасия Волочкова раздала поклонникам из Коломны автографы, сидя на шпагате в футбольных воротах, она рассказала, что готовит клип с футболистами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Волочкова побывала в Коломне. Сначала балерина посетила Старо-Голутвин монастырь и пообщалась там с отцом Варлаамом, а затем пришла на детский футбольный матч. Стоит отметить, что балерина выбрала не самый подходящий наряд для посещения святыни: рваные джинсы и высокие каблуки», — говорится в сообщении.

На матче артистка и продемонстрировала самый длинный шпагат России. Она также рассказала о том, что готовит клип вместе с футболистами.

«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!» Готовим клип с футболистами!» – написала Волочкова на своей странице в соцсети Instagram.

В Коломне Волочкова также вручила первые паспорта 25 местным школьникам на торжественной церемонии.