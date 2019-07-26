РИАМО - 26 июл. Следователи проверяют подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском на причастность еще к одному тяжкому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Преступление произошло 25 июля на улице Лесной. Мужчина подошел к женщине на детской площадке, после чего жестоко расправился с ней, нанеся ножом около 20 ударов. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчину удалось оперативно задержать, ему 38 лет и он знакомый жертвы.

«Задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки», – говорится в сообщении.

На допросе мужчина признался, что зарезал знакомую из ревности. Кроме этого, он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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