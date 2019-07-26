РИАМО - 26 июл. Центробанк РФ в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «РАМ Банка», банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, сообщается на сайте регулятора.

«Отозвать с 26 июля 2019 года лицензию на осуществление банковских операция у кредитной организации ООО «РАМ Банк», – говорится в приказе.

Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.

Кроме этого, банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

По данным СМИ, на 1 июня по величине активов «РАМ Банк» занимал 286 место в банковской системе России.