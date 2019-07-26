РИАМО - 26 июл. Ангар и две находившиеся рядом легковые машины загорелись в подмосковном Красногорске на общей площади 200 квадратных метров, возгорание к настоящему моменту ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

От очевидца поступило сообщение о пожаре в ангаре адресу: Красногорск, Путилковское шоссе, строение 14.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение ангара и двух автомобилей рядом с ангаром на общей площади 100 квадратных метров. В 21:33 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 03:18 возгорание удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.