РИАМО - 26 июл. На верандах здоровья в выходные прочитают лекции о здоровом образе жизни, проведут занятия по йоге и другие мероприятия в рамках проекта «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Цель программы «Здоровая Москва» — формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. В парках ежедневно можно проверить здоровье, получить консультации врачей и пройти обследования», - говорится в сообщении.

Так, в зоне отдыха «Мещерское» клинический психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой Анастасия Ильина прочитает лекцию «Душевное/психическое здоровье как новый тренд современности».

Москвичи также смогут заняться хатха-йогой под руководством инструктора Эльвиры Волковой в сквере «Отрадное» 27 июля в 09:00. На уроке покажут, как с помощью практик улучшить физическое состояние организма и психологический настрой.

В парке «Печатники» 28 июля состоится танцевальный урок. Посетителей научат двигаться под латиноамериканскую музыку.

Веранды здоровья открыты рядом с павильонами «Здоровая Москва» в 13 парках: ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники», «Печатники», «Ангарские пруды», в Лианозовском и Гончаровском парках, музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», в парке Олимпийской деревни, в скверах имени Федора Полетаева и «Отрадное», в парке «Надежда», а также в зонах отдыха «Мещерское» и «Площадь Юности». У каждой веранды индивидуальное расписание.