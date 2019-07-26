РИАМО - 26 июл. Москвичей научат распознавать симптомы болезней и признаки травм в рамках мастер-классов, занятия пройдут на верандах здоровья, опытом поделятся специалисты станции скорой помощи имени А.С. Пучкова, которая в 2019 году отмечает свое 100-летие, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Умение оказывать первую помощь может пригодиться каждому человеку. Наши специалисты научат, как действовать в экстренных случаях. Рекомендуем посетить это уникальное мероприятие», — сказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

На занятиях будут затронуты и правовые аспекты, а также вопросы общей теории оказания первой помощи. Врачи рассмотрят самые распространенные случаи, при которых она необходима. В частности, они расскажут, как помочь при остановке сердца и дыхания, при ранениях, внутренних и наружных кровотечениях, поражении электрическим током, переломах конечностей, черепа и позвоночника, вывихах, ушибах, растяжениях, тепловых и химических ожогах, обморожении, пищевых отравлениях. Можно будет задать вопрос лекторам.

«Цикл занятий на верандах здоровья приурочен к 100-летию московской скорой помощи. Все желающие смогут научиться делать перевязку, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких на манекенах-имитаторах с помощью реального оборудования бригад скорой помощи. Кроме этого, участники некоторых открытых уроков смогут побывать в салоне реанимационного автомобиля, где есть все необходимое для оказания экстренной помощи», - отмечается в сообщении.

Так, для гостей Гончаровского парка мастер-класс проведет фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Дарья Матюнина. Он пройдет 28 июля в 19:00. В этот же день в 19:00 в ландшафтном парке «Митино» пройдет встреча с фельдшером Георгием Давидяном.

Веранды здоровья открыты рядом с павильонами «Здоровая Москва» в 13 парках: ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники», «Печатники», «Ангарские пруды», в Лианозовском и Гончаровском парках, музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», в парке Олимпийской деревни, в скверах имени Федора Полетаева и «Отрадное», в парке «Надежда», а также в зонах отдыха «Мещерское» и «Площадь Юности». У каждой веранды индивидуальное расписание.