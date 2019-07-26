РИАМО - 26 июл. В совхозе Архангельский Наро-Фоминского округа в одной из квартир жилого дома произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В четверг, 25 июля, в 11:42 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Наро-Фоминский городской округ, совхоз Архангельский, улица Комарова, дом 8, квартира 50.

«Происходило горение в однокомнатной квартире на пятом этаже на общей площади 15 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела двух погибших», – говорится в сообщении.

Ликвидировать пожар удалось в 12:39.