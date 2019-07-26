РИАМО - 26 июл. Познавательные встречи, в рамках которых дети узнают о том, как открыть свой бизнес и построить правильную бизнес-модель, пройдут в двух столичных парках в предстоящие выходные, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поучаствовать в интерактивном квесте «КиндерСфера: стань предпринимателем» и приобрести базовые бизнес-навыки по методике KinderMBA можно будет 27 июля в детском парке имени Н.Н. Прямикова и 28 июля в саду имени Баумана», – говорится в сообщении.

Квест будет доступен для всех желающих с 12:00 до 18:00. Вход на мероприятия свободный для всех желающих. Дети узнают о том, как открыть свой бизнес в России, где искать стартовый капитал и какой должна быть бизнес-идея.

В рамках квеста будут открыты четыре тематические площадки: «Стартовый капитал», «Поиск бизнес-идеи», «Изучение рынка» и «Разработка бизнес-модели». На них можно будет на практике проработать этапы открытия собственного дела.

На площадке «Стартовый капитал» ребята ответят на вопросы викторины по предпринимательству, за верные ответы они получат виртуальную валюту. На площадке «Изучение рынка» участники нарисуют портрет своей целевой аудитории.

Подобные квесты пройдут еще в двух городских парках – Лианозовском (3 августа) и парке Победы на Поклонной горе (4 августа).