РИАМО - 26 июл. В подмосковных Серебряных Прудах полицейские в рамках операции «Мак» уничтожили свыше 250 килограммов дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе рейда <…> недалеко от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса.

Общая масса ликвидированных растений составила более 250 килограммов.