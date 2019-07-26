РИАМО - 26 июл. Две легковые машины и грузовик столкнулись на МКАД в Москве, пострадали четыре человека, одного из них эвакуировали на вертолете, на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В ночь с 25 на 26 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения мужчины после ДТП. Авария произошла в районе 105 километра МКАД, по данным очевидцев, столкнулись две легковые машины и грузовик, пострадали четыре человека. С места происшествия одного пострадавшего мужчину эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

На борту его сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.