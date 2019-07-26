РИАМО - 26 июл. Полиция задержала мужчину, который нанес около 20 ножевых ранений женщине на детской площадке в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Преступление было совершено 25 июля на улице Лесной. Мужчина подошел к женщине на детской площадке, после чего жестоко расправился с ней с помощью ножа. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском. Им оказался мужчина 1981 года рождения», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По данным СМИ, женщину убили на глазах у ее пятилетнего ребенка. По некоторым данным, причиной расправы стал конфликт с ее бывшем сожителем.

Видео убийства женщины на детской площадке в Раменском>>