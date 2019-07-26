РИАМО - 26 июл. Благоустройство в проезде Соломенной Сторожки и на прилегающих к нему улицах практически завершилось, озеленение станет последним шагом и пройдет в два этапа: этой осенью и весной 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До начала работ значительная часть площади перед театром «Золотое кольцо» не использовалась вообще или использовалась неэффективно, а фонари и фонтан были в неудовлетворительном состоянии. После благоустройства территория перед театром совершенно преобразилась: здесь заменили бетонную плитку на гранитную, обновили асфальт, провели ремонт ливневой канализации, установили новые скамейки, оборудовали детскую игровую площадку, разбили газон и цветники», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что сейчас завершают восстановление фонтана, который не работал долгое время. Теперь вечером он будет подсвечиваться разноцветными огнями

В рамках благоустройства данной территории также преобразилась территория проезда от здания Девятого арбитражного апелляционного суда до национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо», а также прилегающие к проезду Соломенной Сторожки участки Астрадамской улицы и улицы Вучетича.

«В проезде и на прилегающих улицах установлено около 90 фонарей. Для удобства горожан и туристов на улицах появились навигационные стелы. В проезде установили три новых остановочных павильона общественного транспорта. Для автомобилистов оборудовали стоянки, а для велосипедистов — велопарковки. Была расширена площадь газонов. Осенью на территории планируется посадить около 60 деревьев, а весной следующего года — 160 кустарников», - добавляется в сообщении.

Многие улицы благоустраиваются по программе «Мой район». В порядок приведут 60 улиц и городских территорий, 54 районных парка, 74 знаковых объекта, а также 12 территорий возле девяти городских водоемов. Кроме того, благоустроят 16 городских парков, в том числе «Дубки», парк Дружбы, Детский Черкизовский парк, парк вдоль набережной Москвы-реки в Капотне.