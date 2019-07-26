РИАМО - 26 июл. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» начал принимать от посетителей лягушек, которые будут обитать в водоеме, бороться с вредителями и радовать всех пришедших своим кваканьем, сообщил РИАМО директор ботанического сада Алексей Ретеюм.

Ранее «Аптекарский огород» попросил посетителей приносить в сад лягушек для заселения водоема на территории экспозиции «Растения средней полосы европейской части России».

«Статистику того, сколько людей принесли лягушек, мы не ведем. На данный момент достоверно известно, что несколько лягушек уже принесли. Они уже там квакают», - сказал Ретеюм.

Чтобы сформировалась устойчивая популяция, в саду необходимо поселить около 20-30 лягушек.

Кроме того, Ретеюм рассказал, где можно поймать лягушек и как их безопасно доставить в «Аптекарский огород».

«Лягушек очень много в разных частях Москвы, понятно, что не в центре. Если их в неплотно закрытой банке привезти, то они спокойно это переносят», - добавил собеседник агентства.

Ретеюм уточнил, что лягушек и головастиков в банках можно оставлять у охраны на главном входе в сад ежедневно с 10:00 до 21:00.