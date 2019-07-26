РИАМО – 26 июл. Заблудившемуся в лесу человеку не стоит паниковать и следует поискать заметные ориентиры, которые могут вывести к людям, если же ориентиров нет, то необходимо найти открытую возвышенную местность и соорудить там заметные с вертолета знаки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Не паникуйте, если вы заблудились в лесу, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки и ориентиры», - сказал собеседник агентства.

Так, например, работающий трактор слышно за 3-4 километра, собачий лай - за 2-3 километра, проходящий поезд можно услышать за 10 километров до железной дороги. Среди ориентиров заметными считаются трубы на крышах, их можно увидеть за 3 километра, заводские трубы — за 6 километров, колокольни и башни — за 15 километров.

Если же подходящих ориентиров не видно, лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям.

Также надо постараться сделать себя наиболее видимым: найти открытое место на возвышении и соорудить на нем заметные знаки.

«Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Устанавливать такие знаки, каких в обычной природе не существует и которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора», - добавил представитель пресс-службы.

С начала 2019 года работники «Мособлпожспаса» нашли 438 потерявшихся людей в лесах Московской области.