РИАМО - 26 июл. В пятницу в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до 27 градусов, погодные условия вполне благоприятны как для здоровых, так и для метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 25-27, по области - 22-27 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погодные условия в Москве и области вполне благоприятны как для здоровых, так и для метеозависимых людей. Такую погоду, по медицинской классификации, относят к индифферентной. Основные метеопараметры в пределах привычных значений, тепло и солнечно. Небольшие кратковременные дожди лишь освежат воздух.

Такая погода очень хорошо подходит для того, чтобы восстановить силы после длительного периода холодов. Да и укрепить организм перед зимой не помешает. Будут полезны прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения. Лучше прогуливаться в парках и скверах, особенно в вечерние и утренние часы, когда воздух более насыщен кислородом.