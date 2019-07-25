РИАМО - 25 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о том, что они могут оформить налоговый вычет.

«Вы знаете, что часть подоходного налога можно вернуть? Например, если вы купили недвижимость, оплатили образование или лечение. По этой ссылке подробно расписано, что такое налоговый вычет и как его получить: https://www.mos.ru/otvet-dengi/vse-o-nalogovyh-vychetah/», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается доход, с которого уплачивается налог. Льготу могут получить только граждане России, которые платят подоходный налог по ставке 13%.

Вычет можно оформить после покупки недвижимости, оплаты обучения или лечения. Это позволит вернуть часть подоходного налога, который был уплачен ранее. Вычет можно оформить через работодателя — он перестанет удерживать 13% дохода до тех пор, пока сумма вычета не будет исчерпана.

Вычет также могут получить те, кто тратил деньги на благотворительность, медицинское страхование и покупку лекарств, за уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, добровольное страхование жизни и прохождение независимой оценки своей квалификации.