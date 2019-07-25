РИАМО – 25 июл. Россиянам стоит меньше внимания обращать на плохую погоду и больше заниматься своим психическим здоровьем, тогда будет проще адаптироваться к любым погодным условиям, сообщила психоаналитик Людмила Полянова.

Большую часть июля в Московском регионе температура оставалась ниже нормы. Кроме того, в начале новой недели жителей региона ждет ультраполярное вторжение, температура резко понизится.

«Если происходит малейшее отклонение от нормы, тогда разные люди претерпевают разный дискомфорт. Если жарко, то есть люди, которые плохо переносят жару, другие плохо переносят летний холод. Мы не можем контролировать природу, но мы можем заниматься своим психическим здоровьем. Чем устойчивей психика человека, тем лучше он адаптируется к любым погодным условиям», — сказала Полянова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Психолог Ольга Маховская считает, что летом меняется режим работы, появляется больше времени на развлечения и хобби, а теплая погода поднимает настроение.

По мнению психолога Александра Кичаева, летний период никак не влияет на поведение сотрудника.

«Время года влияет на настроение, только если это осень и наступает осенняя депрессия или, например, весеннее обострение. А зима и лето проходят ровно. Работоспособность в разные времена года зависит не от психотипа личности, а от направления деятельности», — подчеркнул специалист.

Ранее исследовательский центр Superjob.ru выяснил, что почти половина россиян не пойдет на отдых этим летом. О планах отправиться в отпуск сообщили только 39%.