РИАМО - 25 июл. Исполняющий обязанности главврача Звенигородской ЦГБ Игорь Колтунов встретился с представителями Общественной палаты и жителями Звенигорода, Колтунов рассказал, что объединение больниц позволит решить многие проблемы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Основные вопросы, которые были заданы, это и как будет проходить объединение, как Звенигородская ЦГБ войдет в структуру областной больницы, смогут ли жители обращаться в ближайшие медицинские учреждения, куда раньше не могли прикрепиться, не останутся ли они без педиатрического и инфекционного отделений», — говорится в сообщении.

Также обсуждался вопрос нехватки узких специалистов в поликлинике, а как следствие - низкой доступности. Ни один вопрос не остался без ответа. ⠀

«Объединение решит очень многие проблемы с оказанием медицинской помощи населению округа. Закрытия отделений не будет - пациенты будут получать помощь в рамках стационара, а с серьезными заболеваниями будут маршрутизироваться в специализированные отделения областной больницы», — отметил Колтунов. ⠀

В непосредственной близости от Звенигородской ЦГБ находятся такие учреждения, как Ершовская амбулатория и 45-я горбольница, куда после объединения смогут обращаться все жители Звенигорода без необходимости переприкрепления. На базе областной больницы будут открыты новые отделения - нейрохирургия, детская хирургия, онкослужба, патоморфологическая лаборатория.

Ранее министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова рассказала, что объединение медучреждений в Одинцовском городском округе позволит распределить врачей, также в муниципалитете появятся детская хирургия и нейрохирургия.