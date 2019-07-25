РИАМО - 25 июл. Врач-хирург Юрий Дебелый вышел на работу в отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Привлечение высококвалифицированных кадров в систему здравоохранения Подмосковья - приоритетная цель министерства здравоохранения Московской области. Этой цели служат специальные программы - социальная ипотека для врачей, губернаторская доплата», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Новый специалист второго хирургического отделения Московской областной больницы известен как в регионе, так и за его пределами. Дебелый является доктором медицинских наук и профессором кафедры сердечно-сосудистой хирургии.

Он был ведущим научным сотрудником Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского, работал сердечнососудистым хирургом в МОНИКИ, а также возглавлял отделения сосудистой хирургии в городской клинической больнице Краснодара и Мытищинской ГКБ. За его плечами тысячи операций и спасенных пациентов.