РИАМО - 25 июл. В Подмосковье заключены государственные контракты на рекультивацию закрытых полигонов «Дубна Левобережная» и «Царево», за время работы на полигонах совокупно было накоплено более 4,5 миллиона тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Администрации Пушкинского района и городского округа Дубна заключили муниципальные контракты на выполнение работ по рекультивации ранее закрытых полигонов ТКО «Царево» и «Дубна Левобережная». Работы по рекультивации полигона ТКО «Дубна Левобережная» будет выполнять компания ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», по рекультивации полигона ТКО «Царево» работы будет осуществлять компания АО «ГК «ЕКС», — говорится в сообщении.

Полигоны «Дубна Левобережная» и «Царево» были закрыты в 2014 и 2017 годах. За время работы на полигонах совокупно было накоплено более 4,5 миллиона тонн отходов, а их площадь составила 2,7 и 21,6 гектара соответственно. По условиям контрактов, рекультивация полигона «Дубна Левобережная» должна завершиться до конца 2019 года, а на «Цареве» работы будут продолжаться до апреля 2021 года.

Работы на полигоне «Дубна Левобережная» пройдут в два этапа. Вначале его выровняют с использованием инертных грунтов, накроют георешеткой и противофильтрационным экраном, оборудуют системой пассивного газоудаления – для этого в теле полигона пробурят девять скважин. На завершающем этапе рекультивации рабочие сформируют слой плодородного грунта и засеют тело полигона газонной травой.

На «Цареве» сделают подпорную стену, сформируют тело полигона. Затем будет установлена система активной дегазации. Для ее обустройства рабочие проделают 88 горизонтальных проколов с последующим подключением к системе дегазации. Весь собранный газ будет направляться на установку по термическому обезвреживанию мощностью 5 тысяч кубических метров в час.

После на полигоне запланировано подключение системы сбора газа к электрогенерирующей установке для выработки электроэнергии. Для сбора и очистки стоков у подножия устроят систему лучевого дренажа. На территории также построят очистные сооружения. На завершающем этапе рекультивации будет сформирован слой плодородного грунта, а тело полигона засеют газонной травой.

«Рекультивация «Дубны Левобережной» и «Царева» улучшит условия жизни более 275 тысяч человек, проживающих в Пушкинском городском округе и городском округе Дубна, и их окрестностях. После завершения всех работ негативное влияние полигонов на окружающую среду будет устранено, а на месте старых свалок могут быть организованы новые общественные пространства», — отметил заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.