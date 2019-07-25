РИАМО - 25 июл. По состоянию на четверг в Москве зарегистрировано 95 случаев отравления едой из автоматов Healthy food, эпидемиологическое расследование продолжается, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по столице.

«Зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 60 заболевших. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food, так как с 16 июля цех по производству этой продукции управлением был опечатан и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена», — говорится в сообщении.

Все заболевшие – взрослые. За последние пять суток никому из заболевших не потребовалась госпитализация. Из числа ранее госпитализированных 35 человек выписали из стационаров с улучшением состояния, два человека продолжают лечение.

Мониторинг производства компании выявил, что в автоматы поставлялась продукция с истекшим сроком годности, на упаковках ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. Сырье и еда хранились на производстве без маркировки. Некоторые холодильники были неисправны, температурный режим хранения продукции не соблюдался.