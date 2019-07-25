РИАМО - 25 июл. В первом полугодии 2019-го в Подмосковье провели плановые проверки шести ресурсоснабжающих организаций, выписаны штрафы на общую сумму почти в 3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

Проверки прошли в ООО «Водотеплоканализационное хозяйство», городской округ Луховицы; ПАО «МОЭСК» (филиал «Западные электрические сети»); ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, городской округ Власиха; МУП «Балашихинский водоканал», городской округ Балашиха; МУП «ШПТО ГХ» городской округ Шатура; АО «Люберецкая теплосеть». Проверяющие проанализировали достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при тарифном регулировании, а также правильность применения регулируемых цен и соблюдения стандартов раскрытия информации.

«По результатам проверок было выявлено семь нарушений, в связи с чем были возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе возбудили дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Балашихинский водоканал». В адрес виновных лиц направлены предписания об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Всего за полгода возбуждены 59 дел об административных правонарушениях (два прекращены), в том числе проведено семь административных расследований. По результатам рассмотрения дел выставлено штрафов на общую сумму 2,98 миллиона рублей.

«В отношении нарушителей вынесено 24 предписания об устранении выявленных нарушений и 22 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений. По итогам обращений граждан о наличии нарушений <…> было выдано 34 предостережения о недопустимости совершения таких нарушений», — заключается в сообщении.