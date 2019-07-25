РИАМО - 25 июл. Мужчина упал с моста в столице на набережную и скатился в реку, он повредил ногу, его госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Сегодня в 19:25 спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из воды мужчину, который <…> (упал – ред.) с Краснохолмского моста на набережную, повредил ногу и скатился в воду реки Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» пришли на помощь мужчине, после его госпитализировала в больницу бригада скорой помощи.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на Гончарной набережной в 2 метрах от берега.