РИАМО – 25 июл. Мосгоризбирком не удовлетворил жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, при этом почти всем кандидатам зачли некоторые подписи избирателей, но их оказалось недостаточно, сообщает в четверг «Интерфакс».

Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома порекомендовала оставить эти пять жалоб без удовлетворения.

«В регистрации отказано политику Дмитрию Гудкову (пятый округ), директору фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову (восьмой округ), депутату муниципалитета Зюзино Константинасу Янкаускасу (31 округ), а также самовыдвиженцам Юлии Серебрянской (45 округ) и Константину Лисице (33 округ)», — говорится в сообщении.

Председатель столичной Избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что почти всем кандидатам зачли некоторые подписи избирателей, но этого оказалось недостаточно. Например, Янкаускасу засчитали почти 3,5 тысячи подписей, Жданову и Гудкову – более чем по 150 подписей.

«Мосгоризбирком проверил и другие документы, поданные на регистрацию. У некоторых кандидатов обнаружились нарушения при заполнении деклараций о доходах, расходах и имуществе за границей, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации», — добавляется в сообщении.

Решение комиссии можно обжаловать в ЦИК России и Мосгорсуде.

Мосгоризбирком продолжит рассмотрение жалоб 26 июля. Комиссия рассмотрит обращения Любови Соболь и Елены Русаковой.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.