РИАМО - 25 июл. Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов вручил ключи от нового жилья нескольким детям-сиротам, всего до конца 2019 года жилье в муниципалитете получат 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Квартиры, которые были выделены в рамках программы «Жилище», находятся в новом многоэтажном доме на улице Обуховская в Солнечногорске. Площадь каждой из них составляет порядка 43 квадратных метров. Здесь есть все, что нужно для жизни — сделан ремонт, установлена современная бытовая техника и сантехника. Кроме того, компания IKEA предоставила всю необходимую для жизни мебель.

«Это по-настоящему счастливый день. Сегодня вы получаете ключи от своих собственных квартир. Я желаю, чтобы вы развивались, создавали семьи и были достойными представителями нашего молодого поколения», — сказал Слепцов.

Всего до конца года собственное жилье в Солнечногорске получат 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Главная цель областной программы «Жилище» — это повышение доступности жилья для населения, а также обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в регионе. С 2010 года по этой программе детям-сиротам в городском округе Солнечногорск было выдано 89 квартир.