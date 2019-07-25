РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует принять участие в фестивале сыра в городском округе Истра.

«Желаем всем сыроварам хорошего общения. Я понимаю так, что фестиваль делается не для того чтобы сыр продать, большинство сыроваров не имеют с этим проблем. Эта тусовка, это общение, это сообщество людей. Большое количество добрых увлеченных людей аграрного бизнеса могут обмениваться мнениями. 9 августа приеду на открытие к вам», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Фестиваль пройдет на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское с 9 по 11 августа. Как отметил Сирота, подготовка идет в высоком темпе. Прокладывают дорогу, готовится парковка, туалеты, будут ходить рейсовые автобусы от железнодорожной станции «Новоиерусалимская». Проведут конкурс сыров, в жюри которого войдут специалисты со всего мира.

«В этом году приезжает 300 сыроваров со всей страны, там будет огромное количество развлечений, музыкальные программы, фуд-корты. Советую приехать на несколько дней, потому что каждый день программа будет меняться», — заявила руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.