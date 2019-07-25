РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил музыкантов и актеров за участие в подмосковных летних фестивалях и выразил надежду, что каждое следующее мероприятие будет соответствовать самым высоким требованиям.

«Мы стараемся делать их интересными, содержательными, а самое главное - на уровне. Я бы хотел поблагодарить всех наших известных гениальных музыкантов, и тех, кто в Новом Иерусалиме организовывал эти проекты, Максима Дунаевского. Фестиваль Чайковского в Клину, и глава молодец, и Башмет, Мацуев, Гергиев, все откликаются и максимально содействуют. Джазовый фестиваль в Горках Ленинских тоже стал традиционным», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что на подмосковных площадках собирается большое количество людей.

«Я очень надеюсь, что каждое следующее мероприятие будет соответствовать самым высоким требованиям», — заключил Воробьев.

Международный фестиваль искусств имени Петра Чайковского проводили Клину с 21 по 30 июня. Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходил в «Новом Иерусалиме» в Истре с 30 июня по 13 июля, «Джазовые сезоны» —в Горках Ленинских 6 и 7 июля.