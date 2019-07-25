РИАМО - 25 июл. Движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги А-104 Москва – Дмитров –Дубна в районе поселка Икша Дмитровского городского округа ограничено по 20 августа 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД России по Московской области.

Причиной ограничения движения стало проведение капитального ремонта искусственных сооружений.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует участникам дорожного движения, используя картографические онлайн-сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте», - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции также напоминают, что в случае возникновения сложных нештатных ситуаций на дороге следует обращаться в центр УГИБДД по Московской области (8 (495) 688 81 71 или по единому номеру «112».