РИАМО - 25 июл. В подмосковном Можайском городском округе построят зал для занятий борьбой, работы должны закончить в 2021 году, сообщил в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Зал борьбы востребован, мы находимся в стадии разработки проектно-сметной документации. Я уверен, что в этом году мы объявим конкурс на проектирование, завершаем строительство уже в 2021 году», - сказал Терюшков в эфире телеканала «360».

Все процедуры по строительству спортобъекта проводят при согласовании с жителями.

Ранее в рамках форума Sportb2b Московская область получила премию как самый спортивный регион России по итогам 2018 года. При оценке учитывались темпы развития спортивной инфраструктуры.