РИАМО – 25 июл. Начальника управления общественных связей и информации ГУ МВД России по столице Юрия Титова привлекли к ответственности из-за ошибок при освещении информации о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает в четверг РБК.

Председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Александр Хаминский рассказал, что получил на свой запрос ответ от столичного главка полиции за подписью главы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева.

«По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности», — говорится в письме.

Проверка проводилась по вопросу правовой оценки действий Титова при освещении в СМИ и интернете обстоятельств задержания Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс, и 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления. Журналист был освобожден.

Во время расследования дела Голунова на официальном сайте столичной полиции были размещены девять фотографий с изображением наркотических средств. Как выяснилось позже, только одна из них была сделана во время обысков в квартире Голунова. В связи с этим ГУ МВД России по Москве назначило проведение служебной проверки.