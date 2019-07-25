РИАМО - 25 июл. Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал в иск Пресненский районный суд Москвы о расторжении брака с актрисой Татьяной Морозовой, сообщила РИАМО в четверг пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Иск подан. Досудебная подготовка по нему назначена на 1 августа в 15:40», — сказала Кокая.

Ширвиндт — советский и российский телеведущий, вел программы «Дог-шоу «Я и моя собака», «Хочу знать». Сейчас он продвигает свой YouTube-канал о путешествиях. Морозова была актрисой в Театре миниатюр Аркадия Райкина.