РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил образовательному блоку тщательно подготовиться к началу учебного года.

«Начинается подготовка к осенне-зимнему сезону и к новому учебному году. У нас почти 900 тысяч детей пойдут в школы и дошкольные учреждения. Прошу всех глав территорий и директоров школ внимательно отнестись к подготовке - ко 2 сентября. Это самый ответственный период», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также поблагодарил глав муниципальных образований за внимательное отношение к деятельности детских лагерей.

«Заканчивается июль. Мы беспокоились за детские лагеря. Хочу глав муниципалитетов поблагодарить, что они держат руку на пульсе», - заключил Воробьев.

В школы Подмосковья 1 сентября пойдут свыше 100 тысяч первоклассников. В этом году количество первоклассников увеличится почти на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом.