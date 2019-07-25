РИАМО - 25 июл. В сентябре в подмосковном Красногорске разобьют новый сквер, на мероприятие пригласят местных жителей, сообщила в четверг глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Мы ведем подготовительные работы, вопрос с землей решен, в сентябре вместе с жителями мы разобьем новый сквер в Красногорске», - сказала Хаймурзина в эфире телеканала «360».

Также в городском округе планируется начать реконструкцию Путилковского шоссе, работы должны завершиться к концу 2020 года - началу 2021 года.

«Там сегодня есть проблемы как с тротуарами, так и с линией наружного освещения. Мы предусмотрели в проекте как тротуары, так и установку линий наружного освещения, таких проблем там больше не будет», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.