РИАМО - 25 июл. Последние 11 котельных по специальному проекту запустили в бывшем военном городке Химик в Можайском городском округе.

Котельные строили в рамках частно-государственного партнерства с ПАО «Ростелеком».

«Разрешите доложить о полном завершении можайского проекта. 40 котельных готовы, 29 котельных запущены, остались 11. Они все готовы. Это современные высокоинтеллектуальные котельные», - сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе котельных.

Хромушин отметил, что в 2015 году только 38% жителей Можайского городского округа были обеспечены чистой питьевой водой, а теплом - меньше половины населения. В следующем году удастся выйти на 90%.