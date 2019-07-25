РИАМО - 25 июл. В Раменском возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на детской площадке, мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данному факту следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Личность предполагаемого убийцы установлена, его разыскивают. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Устанавливаются мотивы преступления.

Преступление было совершено в четверг в Раменском на улице Лесной. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске.