РИАМО - 25 июл. Строительство Репинской развязки в подмосковных Химках планируют начать в конце этого года, завершить объект планируют не позднее января 2021 года, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение построить новую дорогу, которая соединит старые и новые Химки. Сейчас они связаны единственным туннелем, чего явно недостаточно.

«На сегодняшний момент развязка находится в активном проектировании. В сентябре мы закончим проектные работы, в октябре получим заключение экспертизы, в ноябре-декабре мы начнем строительно-монтажные работы. Конец строительства - конец 2020 - первый месяц 2021 года», - сказал Гержик в эфире телеканала «360».