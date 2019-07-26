РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Жители подмосковного Красногорска, относящиеся к отдельным льготным категориям, смогут получить бесплатную правовую помощь в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 26 июля 2019 года в кабинете №113 на первом этаже администрации», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Ленина, дом №4.

С перечнем категорий граждан, имеющих право на бесплатную правовую помощь, можно ознакомиться на официальном сайте администрации горокруга.