РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. Комплексное благоустройства двора вблизи домов №№ 24 и 25 в микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи завершат в конце сентября текущего года, там появятся четыре вида площадок с безопасным покрытием, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Мы проводим работы в рамках программы по комплексному благоустройству двора вблизи домов №№24 и 25 в микрорайоне 1 Мая. Здесь оборудуют четыре вида площадок с безопасным покрытием, установят малые архитектурные формы, отремонтируют проезд, восстановят мощение. Работы начались в середине июля и будут завершены до конца сентября», – сказала замначальника управления благоустройства администрации Балашихи Яна Преловская.

Она добавила, что также там проведут реконструкцию четырех опор освещения и восстановят газонное покрытие. Стоимость работ по контракту – более 6 миллионов рублей.

Всего в 2019 году в Балашихе комплексно благоустроят около 50 дворов. На работы выделено более 450 миллионов рублей.