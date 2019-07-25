РИАМО - 25 июл. Компания, специализирующаяся на изготовлении навесного оборудования для гидравлических машин, планирует создать новые производственные площади в городском округе Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Предприятие «Технопарк Импульс», производящее навесное оборудование для дорожно-строительной техники, планирует расширение. Проект поддержали власти, он находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

«Оборудование компании представлено в самом широком диапазоне. Это уникальное производство в России. Размер производственных площадей в Домодедове составит более 20 тысяч квадратных метров. В Московской области появится 700 рабочих мест», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Продукцию компании «Технопарк Импульс» используют в 17 странах мира, в том числе в Китае, Бразилии, Великобритании, Германии и Италии. Кроме того, их оборудование применялось при строительстве Крымского моста.