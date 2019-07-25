РИАМО - 25 июл. Известный хоккеист Александр Овечкин пригласил жителей Подмосковья на хоккейный турнир в Красногорск, финалисты будут играть на новой ледовой арене Владимира Петрова.

«Совсем скоро в Подмосковье пройдет «Кубок Александра Овечкина». Это соревнования для парней, которые любят хоккей, живут хоккеем и мечтают стать чемпионами. Все готово к первым играм, финалисты будут играть на новой ледовой арене Владимира Петрова в Красногорске. Я видел площадку, она оснащена на самом высоком уровне», — сказал Овечкин в эфире телеканала «360».

В свою очередь, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина рассказала, что 129 детей могут заниматься фигурным катанием в ледовом дворце имени Петрова. Также идет набор в академию Владимира Петрова. Он завершится в августе.

Матчи всероссийского «Кубка Александра Овечкина» пройдут с 11 по 17 августа на ледовых аренах региона. Все коллективы будут состоять из ребят 2007 года рождения из восьми регионов страны. Каждая команда проведет по пять игр группового этапа, а также матч за итоговое место в таблице. Всего на турнире будет сыграно 36 поединков.